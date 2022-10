Roma-Napoli, osservatori in tribuna per il big: c’è la rivelazione

Grande attesa per la sfida dell’Olimpico tra Roma e Napoli. I giallorossi proveranno a vincere contro la squadra di Spalletti.

Domani sera andrà in scena all’Olimpico il posticipo e big match dell’undicesima giornata tra Roma e Napoli. Si affrontano due delle squadre più in forma di questa stagione, gli azzurri di Spalletti che guidano la classifica ed il club capitolino, attualmente in piena zona Champions League.

Sarà una sfida molto interessante, il miglior attacco di questo campionato contro una delle migliori difese, una Roma sempre più in palla per quel che riguarda il reparto difensivo. Nella squadra di Mourinho uno dei migliori giocatori in questa stagione è il centrale brasiliano Roger Ibanez, pilastro della difesa del club.

Ibanez ha già debuttato con la maglia del Brasile e non è esclusa una sua convocazione per i prossimi Mondiali in Qatar, grande evento che si terranno tra meno di un mese e che vedranno protagoniste alcune delle nazionali più forti al mondo. Roma-Napoli potrebbe essere decisiva per il giocatore.

Roma-Napoli, match importante per Ibanez

Secondo quanto riporta il portale brasiliano Globo due osservatori, nello specifico Cleber Xavier e Bruno Baquete, saranno all’Olimpico per osservare Roma-Napoli. Il giocatore da osservare sarà proprio Ibanez e la sfida contro un ostacolo così complicato può rappresentare una grossa chance per il giocatore.

I due osservatori sono molto vicini al ct Tite e Ibanez, tra Kvaratskhelia e Victor Osimhen, ha davanti una giornata piuttosto difficile. Mancano ancora giorni alle convocazioni per il prossimo Mondiale di calcio e Ibanez si gioca un’importante chance all’Olimpico.