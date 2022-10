Roma-Napoli, che ‘gufata’ all’improvviso: Spalletti sorride e tocca ferro

Roma-Napoli è il big match di giornata. Alla vigilia dell’incontro arriva la piccola ‘gufata’ che fa sorridere il tecnico azzurro Spalletti.

Domani sera Roma e Napoli saranno in campo per il big match dell’undicesima giornata di Serie A. Sia gli azzurri che i giallorossi certamente vorranno portare i tre punti a casa, in un match in caso di vittoria giallorossa significherebbe la messa in discussione delle gerarchie in vetta alla classifica, mentre in caso di vittoria azzurra un momentaneo allontanamento della Roma da quelle posizioni.

Spalletti è fiducioso e lo ha dimostrato con una conferenza stampa molto improntata alla consapevolezza delle qualità e dei mezzi a disposizione degli azzurri. Anche di fronte all’assenza di Zambo Anguissa, il tecnico ha fatto capire come la rosa azzurra al momento è composta da calciatori di qualità che posso sostituire il centrocampista.

La questione infortuni è un problema anche in casa Roma, con il tecnico José Mourinho che deve fare i conti che tantissime assenza, tra cui diversi lungodegenti. Il portoghese però resta fiducioso e a tal proposito lancia anche una piccola provocazione, che sa tanto di gufata, nei confronti del suo collega napoletano.

Roma, Mourinho sul Napoli: “Loro favoriti, ma non sempre vince chi è favorito”

Il portoghese parte da una panoramica sulla questione infortuni: “Dybala, Wijnaldum, Darboe e Celik saranno assenti. Forse Celik per la prossima rientra. Abbiamo comunque avuto dopo tanto tempo una settimana di lavoro che abbiamo sfruttato al meglio per allenarci.”

Ecco poi la carota e il bastone nei confronti di Spalletti: “Il Napoli sta facendo benissimo. Dopo 10 partite la classifica ha un significato, lo sappiamo benissimo. Noi stiamo giocando contro la capolista. L’opinione generale è a favore del Napoli, ma non sempre alla fine a vincere è il favorito.”