Ancora tegola e salta il Napoli: arriva la notizia prima della Roma

Domani si terrà all’Olimpico la sfida valida come posticipo dell’undicesima giornata di Serie A tra la Roma e il Napoli di Spalletti.

Il Napoli di Luciano Spalletti è primo in classifica in Italia ed in Europa e si appresta ad affrontare una serie di match molto interessanti. Gli azzurri vogliono terminare prima della sosta nel migliore dei modi quando dovranno fermarsi (come tutti) per i Mondiali di calcio in Qatar.

Domani sera il Napoli affronterà la Roma all’Olimpico in una sfida molto intrigante. Gli azzurri vogliono prendere il volo in campionato e staccare tutte le avversarie mentre la squadra di Mourinho vuole entrare in piena corsa per lo scudetto: il club capitolino si porterebbe a -1 dal Napoli capolista (Atalanta permettendo).

Prima la Roma, poi i Glasgow Rangers che gli azzurri affronteranno da già qualificati e poi il Sassuolo. Gli azzurri ospiteranno la squadra di Dionisi al Maradona in un match che si preannuncia molto interessante: il club neroverde ha più volte dimostrato di poter mettere in difficoltà le big del nostro campionato.

Napoli-Sassuolo, Berardi non ci sarà

Secondo quanto riporta Sky Sport il capitano del Sassuolo Domenico Berardi non recupererà per il match del Maradona. La stella del club emiliano è rientrato domenica scorsa dopo un lungo infortunio, ma si è subito infortunato a causa di nuovo stop contro l’Atalanta.

In conferenza stampa Dionisi ha rassicurato i tifosi sulle condizioni del proprio beniamino, Berardi è già tornato ad allenarsi ma non si allena con il gruppo. Il Napoli lavora alla sfida con la Roma e intanto nel prossimo turno un gran giocatore rischia di mancare il big match con gli azzurri.