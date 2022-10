Roma-Napoli, la notizia conferma l’annuncio di Spalletti: è ufficiale

Sfida delicata all’Olimpico per il Napoli di Spalletti. Gli azzurri vogliono continuare la striscia di vittorie e mantenere l’imbattibilità.

Dopo un grande inizio di stagione il Napoli vuole confermare il suo primato e legittimare la sua posizione in Serie A. Gli azzurri giocheranno domani sera all’Olimpico contro la Roma di Josè Mourinho, un match atteso da tutti gli appassionati e tifosi di entrambe le squadre.

Entrambe le squadre dovranno fare a meno di giocatori titolari, pedine fondamentali da ambo le parti. Nel club giallorosso mancheranno il lungodegente Georginio Wijnaldum e soprattutto Paulo Dybala: l’attaccante argentino ha subito un brutto infortunio e rientrerà solo nel 2023.

In casa Napoli importanti assenze in difesa ed a centrocampo. Per Amir Rrahmani stesso discorso di Dybala con il centrale kosovaro che tornerà direttamente il prossimo anno, importante perdita per la difesa di Spalletti. Rrahmani non sarà l’unico indisponibile per la trasferta di Roma.

Roma-Napoli, nulla da fare per Anguissa

I tifosi e la squadra ci hanno sperato fino alla fine, ma Frank Anguissa non sarà a disposizione per la sfida dell’Olimpico. In conferenza stampa Spalletti aveva anticipato di voler evitare rischi e ora c’è la conferma ufficiale. Il Napoli ha pubblicato pochi minuti fa il report dell’allenamento in vista della Roma.

La squadra ha svolto seduta pomeridiana con torello e preparato cosi la sfida contro la Roma. Rrahmani ha effettuato terapie, Sirigu ha svolto terapie e lavoro personalizzato in palestra e lo stesso anche per Anguissa, ancora fuori dal gruppo. La certezza quindi che il giocatore non sarà a disposizione per Roma.