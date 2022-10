Spalletti e la stoccata improvvisa a Totti? Succede prima di Roma-Napoli

Spalletti e la stoccata improvvisa a Francesco Totti? Succede tutto nella giornata di vigilia a Roma-Napoli, svelato tutto

Giornata di vigilia per il Napoli di Luciano Spalletti, che domani sarà in campo all’Olimpico di Roma per la difficile sfida ai giallorossi allenati da José Mourinho. Fare risultato non sarà semplice, ma gli azzurri vivono un momento magico tra campionato e Champions League. E sperano di lasciarlo intatto e continuo anche dopo la complicata trasferta della Capitale.

Una trasferta che per Luciano Spalletti non sarà mai come una delle tante. Anzi, l’ex tecnico dei giallorossi è nato ed esploso come top trainer sulla panchina della Roma. Non solo nel primo decennio degli anni 2000, ma anche e soprattutto nel suo ritorno nell’inverno del 2016. Una lunga e doppia parentesi, caratterizzata dal controverso e alterno rapporto con Francesco Totti, divenuto addirittura una serie televisiva con ‘Speravo de morì prima’.

Verso Roma-Napoli, occhio alla stoccata improvvisa a Totti? Parla Spalletti

Ovviamente, la gara tra Roma e Napoli e il ritorno nella Capitale di Luciano Spalletti è stata occasione per tirare fuori ancora le vecchie polemiche. In conferenza stampa, qualcuno dei giornalisti prova a tratteggiare il momento emotivo del tecnico azzurro, chiedendo tra le righe se domani torneranno alla mente i ricordi belli o quelli brutti della sua esperienza in giallorosso.

“Quelli belli hanno e avranno sempre il sopravvento su quelli brutti…”, ha risposto sempre tra le righe Luciano Spalletti. Una nuova stoccata a Francesco Totti o semplicemente la solita verve filosofica del tecnico di Certaldo? Intanto cresce l’attesa e la curiosità per vedere quale sarà l’accoglienza dell’Olimpico domani per l’attuale allenatore del Napoli.