“Si sta avvicinando a Khvicha”: Napoli, colpo di scena Kvaratskhelia

Grossi movimenti intorno a Kvaratskhelia: l’attaccante del Napoli sta impressionando tutti e il suo futuro potrebbe presto cambiare colore

All’Olimpico, il Napoli ha un’altra occasione per confermare l’ottimo inizio di stagione. La squadra di Luciano Spalletti sarà impegnata in un test molto impegnativo contro la Roma di José Mourinho. Per Kvaratskhelia sarà la prima volta contro i giallorossi a Roma e in settimana si è parlato del modo in cui il tecnico portoghese intende fermare il georgiano.

L’ex Rubin Kazan è la grande attrazione della formazione partenopea. Il suo impatto con il calcio italiano ha sorpreso tutto. In pochi mesi, il calciatore ha fatto dimenticare in fretta i precedenti beniamini. In poco tempo, il pubblico napoletano è passato dalla curiosità all’amore.

Napoli, per Kvara adeguamento di contratto in vista: il georgiano è super corteggiato dagli agenti, si muove Pastorello

Come riferito dal giornalista Nicolò Schira in un tweet, Kvaratskhelia potrebbe ricevere un importante adeguamento economico dal Napoli nei prossimi mesi. Il calciatore, infatti, al momento percepisce 1.1 milioni di euro netti all’anno dopo aver sottoscritto un contratto fino al 2027.

Le parti potrebbero rivedere l’accordo, complici le ottime prestazioni del georgiano per il quale – riferisce ancora Schira – si stanno muovendo anche diversi procuratore. Agenti che intendono inserire l’esterno del Napoli nella propria scuderia. Tra coloro i quali stanno maggiore interesse c’è Federico Pastorello, rinomato agente italiano. Anche altri due calciatori azzurri, Alex Meret e Gianluca Gaetano, figurano nel suo portfolio di assistiti.