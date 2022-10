Calciomercato Napoli, Guardiola ‘chiama’ De Laurentiis: ora Spalletti trema

Il calciomercato del Napoli rischia di infiammarsi: l’ottimo inizio di stagione degli Azzurri ha attirato le attenzioni di Pep Guardiola.

In attesa della supersfida di stasera all’Olimpico contro la Roma, che potrebbe dire molto sulle sue future ambizioni, il Napoli vola sulle ali dell’entusiasmo. Merito di un inizio di stagione strepitoso, contraddistinto da gioco, gol e risultati entusiasmanti in Italia e in Europa. Un rendimento che non è passato inosservato neanche al di là della Manica.

Pep Guardiola, allenatore del ricchissimo e fortissimo Manchester City, è noto per seguire con particolare attenzione tutti i campionati top in circolazione. E naturalmente non è rimasto indifferente allo strepitoso inizio di stagione dei partenopei, dove avrebbe anzi già individuato uno dei possibili futuri rinforzi per la sua squadra.

Parliamo naturalmente di Khvicha Kvaratskhelia, fenomenale colpo di calciomercato del Napoli in estate e già protagonista in Serie A e in Champions League. Il georgiano in poche settimane è già finito nel mirino di top club come PSG e Real Madrid. E in questo senso anche il Manchester City si vuole aggiungere alla lista.

Calciomercato Napoli, su Kvaratskhelia anche il Manchester City

Contando sulla grande forza economica del suo club, secondo il Sun Guardiola vuole provare a portare a Manchester Kvaratskhelia il prima possibile per inserirlo nell’attacco guidato da Erling Haaland. Già nelle prossime finestre di mercato, forse addirittura già a gennaio, i Citizens potrebbero farsi così avanti per il georgiano.

Naturalmente non sarà semplice strappare al Napoli il nuovo idolo del Maradona. Kvaratskhelia è la stella più luminosa oggi della squadra di Spalletti, e una valutazione vera del suo valore attuale non è ancora stata fatta ma certo potrebbe essere a tre cifre, considerando età e talento dimostrato: per provare a contenerlo, ad esempio, un allenatore esperto come José Mourinho costruirà stasera una gabbia apposita.

D’altra parte non è neanche possibile escludere una cessione quando si parla di superpotenze economiche come PSG e Manchester City. Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane dunque, anche se un trasferimento di Kvaratskhelia a stagione in corso oggi come oggi sembra davvero praticamente impossibile.