Arriva la nota ufficiale che spiazza tutti: succede dopo Fiorentina-Inter

Con una nota ufficiale diffusa dopo la sfida, la Fiorentina è intervenuta con perentorietà per fare chiarezza sulle voci circolate

Il finale di match tra Fiorentina e Inter è stato tutt’altro che sereno. Sul finale di tensione pesa chiaramente la trance agonistica per lo sviluppo di una partita incredibile. La squadra di Simone Inzaghi, due volte in vantaggio, è stata raggiunta da Jovic al novantesimo ma in pieno recupero, al 95’, è tornata davanti e ha vinto la sfida con una rete di Mkhitaryan.

Al termine del match, animi caldi in tribuna, ma non solo. Le prime scaramucce, come riferito da Firenzeviola.it, si sono verificate tra il dg viola Joe Barone e l’ad dell’Inter Beppe Marotta, con il dirigente della Fiorentina ancora su di giri per il contatto tra Dzeko e Milenkovic in occasione del quarto gol interista. Dopo questo primo episodio di tensione, poi, gli animi roventi si sarebbero spostati negli spogliatoi. Secondo quanto riferito dai dirigenti dell’Inter, Commisso si sarebbe scagliato contro la porta degli spogliatoi. La Fiorentina però ha smentito l’accaduto con un comunicato piccato.

Fiorentina, imbufalita: “Commisso aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Zhang”

Nel comunicato, la società viola si difende da quanto trapelato ieri sera al termine del match, smentendo “categoricamente tutte le voci che attribuiscono al presidente Commisso o ad altri dirigenti viola comportamenti violenti avvenuti al termine della gara”.

Commisso, infatti, secondo la versione della società gigliata sarebbe “sceso all’interno degli spogliatoi della Fiorentina per complimentarsi con il mister ed i ragazzi per l’ottima prestazione”.

Per questa ragione, dunque, chiude la nota diffusa dai viola, il massimo dirigente della formazione toscana, “aspetta le scuse ufficiali da parte dell’Inter e del suo presidente Steven Zhang e di chi ha messo in giro queste notizie false, ristabilendo al più presto la verità”.