Caos Fiorentina-Inter, ora l’arbitro Valeri rischia grosso: il verdetto è pesante

Caos divampato all’indomani di Fiorentina-Inter. Al centro delle discussioni, l’arbitro Valeri dopo i fatti del Franchi: c’è la sentenza durissima sul fischietto

Un 3-4 pirotecnico, ma anche tante critiche e polemiche per l’arbitraggio di Valeri. Non solo il fallo non sanzionato (e lamentato dai viola) di Dzeko e che ha portato al quarto gol dell’Inter, ma anche e soprattutto il mancato rosso a Federico Dimarco in occasione del calcio di rigore assegnato alla Fiorentina.

Dopotutto l’on-field-review mostrava il piede a martello del terzino nerazzurro sul ginocchio del viola Bonaventura. Un’entrata di gioco e non cattiva, ma certamente scomposta e pericolosa che (secondo il tifo toscano) avrebbe meritato una sanzione ben più grave. E invece il mancato rosso all’ex Parma e Verona è stata una macchia pesante sulla gara arbitrata da Valeri, che ora rischia grosso.

Fiorentina-Inter, Valeri finisce nei guai? C’è la notizia che anticipa la sentenza

Valeri che dovrebbe essere fermato per un turno dopo gli errori commessi durante il suo arbitraggio al Franchi. A riportarlo e a rivelarlo è ‘La Gazzetta dello Sport’, che anticipa la decisione del designatore Rocchi. D’altronde lo stesso Valeri aveva ammesso nel corso di un seminario dell’AIA di aver sbagliato la gestione di alcuni episodi nello scorso Atalanta-Milan e gli scivoloni compiuti ieri a Firenze non aiutano la sua posizione.

Ragion per cui, dopo il caos scoppiato nel corso di Fiorentina-Inter, l’esperto fischietto è verosimilmente pronto ad un turno di fermo. Una ‘pausa di riflessione’, la definisce la ‘Gazzetta’, che specifica come la stima del designatore Rocchi nei confronti di Valeri, stavolta, non lo salverà da una decisione decisa e certamente poco tenera.