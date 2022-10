Napoli e Atalanta, prove di duello. Gli azzurri intanto se la ridono, il motivo

Napoli ed Atalanta si sfideranno il prossimo 5 novembre in un duello di alta classifica, ma in giornata c’è stata già una prova generale.

Dopo le vittorie di Juventus, Milan ed Inter, ora è arrivato il momento dell’Atalanta e del Napoli. I bergamaschi, infatti, stanno per scendere in campo al Gewiss Stadium contro la Lazio di Maurizio Sarri, mentre gli azzurri sono attesi dal big match delle ore 20.45 all’Olimpico contro la Roma di José Mourinho.

La differenza in classifica tra Napoli ed Atalanta sono solo due punti e le gare di oggi contro le due romane potrebbero rappresentare veramente dei passi decisivi per il prosieguo del loro rispettivo campionato.

Gasperini contro la Lazio si affiderà in attacco di nuovo a Muriel, con Zapata che partirà dalla panchina, mentre Luciano Spalletti dovrebbe tornare a schierare dal primo minuto dopo un mese e mezzo Victor Osimhen. In attesa dello scontro diretto del prossimo 5 novembre, Napoli ed Atalanta si sono affrontate già nel campionato Primavera.

Prove di duello tra Napoli ed Atalanta in Primavera 1: pareggio tra le due squadre

Le due squadre giovanili, infatti, si sono sfidate nel primo pomeriggio allo Stadio Piccolo di Cercola. La gara è terminata con il risultato di 0-0. Nonostante il pareggio a reti inviolate, sia il Napoli che l’Atalanta hanno avuto delle importanti occasioni per segnare la rete del vantaggio.

Questo risultato va sicuramente meglio al Napoli di Frustalupi, visto che ha come obiettivo stagionale la permanenza nel campionato di Primavera 1. Gli azzurri stanno vivendo un ottimo momento, considerando che non perdono dallo scorso 4 ottobre, ovvero quando persero contro l’Ajax in Youth League.