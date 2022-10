Napoli, Fognini spiazza prima della Roma: dopo il tuffo un’altra sorpresa

Il Napoli giocherà questa sera contro la Roma, ma i tifosi azzurri hanno già esultato per un gesto di Fabio Fognini.

I tifosi del Napoli stanno vivendo veramente un bellissimo periodo. La loro squadra del cuore, infatti, è prima sia in Champions League, dove ha già raggiunto la qualificazione aritmetica agli ottavi di finale, che in Serie A.

Tuttavia, sfruttando anche la sosta dalle coppe europee, l’ultima settimana della città di Napoli è stata contraddistinta anche da un altro sport: il tennis. In questi giorni, infatti, nel capoluogo campano si sta tenendo la ‘Tennis Cup Napoli’, ovvero il torneo 250 dell’ATP.

Proprio in giornata, esattamente alle ore 15.00, ci sarà la finale tra Lorenzo Musetti e Matteo Berrettini, ma anche Fabio Fognini, eliminato agli ottavi dallo spagnolo Carreno Busta, è stato sicuramente tra i protagonisti di questo torneo.

Il tennista italiano, nei giorni trascorsi sotto l’ombra del Vesuvio, non ha per nulla nascosto il suo amore per Napoli. Fognini, infatti, ha fatto il ‘turista’ ed è stato anche il protagonista di un tuffo sul lungomare dopo la sua vittoria ai sedicesimi di finale contro Grenier, ma in queste ore un suo gesto ha fatto letteralmente impazzire i tifosi azzurri.

Napoli, Fognini si è tatutato il 10 di Maradona

Come quanto riportato dalla ‘Gazzetta dello Sport’, infatti, Fabio Fognini, insieme al suo allenatore argentino German Gaich, si è tatuato sul braccio destro il 10 di Diego Armando Maradona. Oltre al tatuaggio, il tennista aveva omaggiato già il ‘Pibe de Oro’ con la visita dei giorni scorsi al famoso murales ai Quartieri Spagnoli.

Nonostante che sia un grande tifoso dell’Inter, Fognini non ha per nulla celato la sua ammirazione sia per Maradona che per la città di Napoli. Il tennista, in compagnia di Flavia Pennetta ( sua moglie ed ex tennista), si è recato anche allo stadio per vedere il match della settimana scorsa tra gli uomini di Spalletti ed il Bologna.