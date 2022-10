Napoli, le possibili avversarie: passare primi in Champions conta tantissimo

Dopo aver raggiunto gli ottavi di finale di Champions League, il Napoli deve fare di tutto per passare come prima nel girone.

Il Napoli per la prima volta della sua storia si è qualificato agli ottavi di finale di Champions League con due turni di anticipo. Con il successo contro l’Ajax, infatti, il team guidato da Luciano Spalletti ha staccato il pass per il prossimo turno della massima competizione europea per i club.

Nonostante la qualificazione raggiunta, il Napoli non può concedersi il lusso di rilassarsi. Gli azzurri, di fatto, hanno la grandissima occasione di qualificarsi come prima del girone A. I partenopei, infatti, che hanno tre punti di vantaggio sul Liverpool di Jurgen Klopp.

Tuttavia, anche se dovesse arrivare al match di Anfield a pari punti con il Liverpool, il Napoli, visto il risultato dell’andata di 4-1, potrebbe qualificarsi come prima anche in caso di una possibile sconfitta con due gol di scarto. La squadra di Luciano Spalletti, di fatto, deve fare di tutto per chiudere il girone in vetta, viste le possibili avversarie se dovesse chiudere la fase a gironi come seconda.

Napoli, le seconde degli altri gironi di Champions sono tutte ‘giocabili’

Dopo quattro turni, infatti, le prime dei vari gironi sarebbero degli ostacoli difficilissimi da superare. Ecco i team che, almeno per il momento, passerebbero come testa di serie: Bruges (l’assoluta sorpresa di questa edizione della Champions League), Bayern Monaco, Tottenham, Chelsea, Real Madrid, Manchester City ed il PSG. Le seconde in classifica, invece, sarebbero delle avversarie tutte ‘giocabili’: Porto, Olympique Marsiglia, Salisburgo, Lipsia, Borussia Dortmund e Benfica.

Anche queste squadre, di certo, non rappresenterebbero una passeggiata per il Napoli che, però, avrebbe sicuramente più possibilità di qualificarsi per la primissima volta della sua storia ai quarti di finale di Champions League.