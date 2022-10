“200 milioni di euro”: calciomercato Napoli, tifosi increduli per il big

Il Napoli si gode il momento magico, ma attenzione alla notizia improvvisa sul mercato. Arriva l’annuncio in diretta per il big, tifosi increduli

Il momento è da incorniciare. Non solo per i risultati, ma anche e soprattutto per il gioco che questo Napoli 2.0 sta esprimendo. E in barba agli scettici, tutti i nuovi acquisti di Luciano Spalletti stanno dimostrando di valere gli addii (dolorosi) vissuti dalla piazza in estate. In particolare nel reparto offensivo, in particolare sulla fascia sinistra.

Già, perché per un Insigne che saluta, c’è un Kvaratskhelia che arriva. Ed il georgiano ha già incantato mezza Europa. L’impatto con la Serie A e con la Champions League è stato impressionante e sul mercato c’è già chi urla al miracolo compiuto da Cristiano Giuntoli. Miracolo che però è arrivato forte e chiaro anche ai top club continentali, che hanno già segnato sul proprio taccuino il nome di un astro nascente come quello dell’ex Lokomotiv Mosca e Dinamo Batumi.

Napoli-Kvaratskhelia, annuncio a sorpresa: tifosi increduli per il big

“Quando parliamo di Kvaratskhelia, parliamo di un calciatore che ha almeno triplicato il proprio valore”: ad assicurarlo è Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, che ai microfoni di ‘Radio Marte’ ha fatto il punto su questo primo corso del georgiano in azzurro. “Ad oggi non è detto che un’offerta altissima possa far vacillare uno come De Laurentiis, è chiaro che ci sia una progettualità forte su questo ragazzo”.

Poi Marchetti si sposta sul tema clausola rescissoria: “È chiaro che dinanzi allo sceicco di turno diventerebbe difficile resistere. Una clausola la si può anche ipotizzare, ma da quanto? Dovrebbe essere almeno di 200 milioni di euro…”. Parole forti, che hanno lasciato positivamente increduli i tifosi del Napoli, intanto al settimo cielo per l’esplosione di Kvaratskhelia.