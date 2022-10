“La faccia di Spalletti…”: Napoli, il pronostico inaspettato di De Laurentiis

Il Napoli si gode il periodo magico: un giornalista esalta gli azzurri e ricorda un particolare aneddoto avvenuto in estate.

In estate, più di un tifoso aveva storto la bocca (o inarcato un sopracciglio) nel valutare la strategia seguita dal Napoli sul mercato. Dire addio ad elementi del calibro di Fabian Ruiz, Kalidou Koulibaly, Lorenzo Insigne e David Ospina e prendere giocatori noti soltanto agli addetti ai lavori più attenti, in effetti, a molti è sembrato un pericoloso salto nel vuoto. Che avrebbe potuto compromettere la crescita del club.

I risultati ottenuti dalla squadra, invece, hanno subito spazzato via i timori dei supporter preoccupati lasciando spazio all’euforia e alla gioia. I calciatori, in campo, si muovono all’unisono e in fase di costruzione della manovra danno la sensazione di poter fare male alle retroguardie avversarie in qualsiasi momento. Chiedere all’Ajax, per avere un’opinione a riguardo: 10 reti in due gare, e potevano anche essere di più.

La scelta della dirigenza di puntare su profili freschi, affamati di successi come ad esempio Khvicha Kvaratskhelia (autore di 7 reti ed altrettanti assist in 13 apparizioni) e Giacomo Raspadori (a segno 5 volte dall’inizio della stagione), si è rivelata un successo ed ora il club può guardare con ottimismo al futuro. Di questo ne è fermamente convinto Franco Ordine, intervenuto ai microfoni della trasmissione ‘Tutti Convocati’” in onda su ‘Radio 24’.

Napoli, l’elogio di Franco Ordine

Il giornalista, in particolare, ha speso parole al miele nei confronti dei partenopei: “Il Napoli? Sono esaltato, è il trionfo di ADL, ricordo la faccia di Spalletti quando ADL parlava di scudetto, non era particolarmente euforica”. In seguito, ha voluto fare una previsione: “Per come sta giocando non è da considerare una sorpresa se arriva ai quarti o in semifinale”.

Dichiarazioni che confermano, una volta di più, la bontà del lavoro fatto in maniera congiunta dalla società e dal tecnico intenzionati a togliersi quante più soddisfazioni possibili. Nel mirino ora c’è il Bologna, reduce da due sconfitte ed un pareggio. Spalletti affila le armi in vista della sfida in programma domenica pomeriggio: l’obiettivo è conquistare l’ottava vittoria in campionato.