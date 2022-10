Napoli, dopo la vittoria con l’Ajax un’altra bella notizia: esultano tifosi e club

Per il Napoli, dopo la vittoria ottenuta ai danni dell’Ajax, è arrivata un’altra ottima notizia: l’ufficialità arrivata oggi dalla UEFA.

Altre quattro reti per consolidare la vetta del girone e conquistare, con due turni di anticipo, la qualificazione alla prossima fase della Champions League. Non poteva esserci risveglio migliore per il Napoli, reduce dalla vittoria ottenuta ai danni dell’Ajax in uno stadio “Maradona” gremito di pubblico. Un periodo magico per la squadra di Luciano Spalletti, divenuta ormai un rullo compressore complicato da affrontare per le difese avversarie.

Dall’inizio della stagione le uniche squadre che hanno costretto al pari i partenopei sono state la Fiorentina il 28 agosto ed il Lecce tre giorni più tardi. Da quel momento in poi gli azzurri non si sono fermati, infilando 9 vittorie consecutive di cui 5 in campionato e 4 in Europa. Le perplessità di parte della tifoseria, preoccupato per le partenze in estate di vari senatori, sono state spazzate via lasciando spazio ad un grande entusiasmo nell’ambiente.

Ora l’obiettivo è quello di continuare su questa strada e macinare ulteriori successi preziosi. Quelli ottenuti fin qui, intanto, hanno già prodotto risultati concreti e tangibili. Grazie alle ottime prestazioni in Champions, infatti, il Napoli ha migliorato la propria posizione all’interno del ranking della UEFA.

Napoli, migliora il ranking UEFA

Il club presieduta da Aurelio De Laurentiis, in particolare, ha guadagnato un posto entrando di fatto ufficialmente nella Top 20. Un risultato importante, che conferma ulteriormente la bontà del lavoro fatto in estate dalla dirigenza in sede di mercato e dal tecnico Spalletti, abile a mettere i nuovi arrivati subito nelle migliori condizioni.

Il Napoli, tra l’altro, è l’unica squadra a sorridere da questo punto di vista. Il Milan ad esempio, in seguito alla doppia sconfitta subita per mano del Chelsea, ne ha persi tre (dal 45esimo al 48esimo) mentre Juventus ed Inter sono rimasti stabili (rispettivamente ottava e quattordicesima). Gli azzurri sognano ad occhi aperti e guardano con fiducia al futuro: ogni obiettivo è possibile.