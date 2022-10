Roma, fiato sospeso per Mourinho: può succedere dopo il match col Napoli

Uno degli aspetti che sarà tenuto in grande considerazione nel match tra Napoli e Roma si consumerà fuori dal rettangolo di gioco

Il match con il Napoli di questa sera è motivo di grande preoccupazione per la Roma. A causare perplessità tuttavia non è soltanto il match contro la formazione di Luciano Spalletti, che da molti è considerata la squadra che esprime il miglior gioco in Italia in questo momento, ma anche ciò che può accadere sugli spalti.

Il motivo è semplice ed è stato sottolineato questa mattina da ‘la Repubblica’. Ai tifosi giallorossi è richiesta una grande prova di maturità per evitare guai in vista del derby con la Lazio. Un match, che se con il Napoli non dovesse andare tutto per il verso giusto, potrebbe causare un grave handicap per la squadra di Mourinho.

Roma, Curva Sud in diffida: “Cori razzisti possono provocare la chiusura del settore nel derby”

Nella sfida dell’Olimpico di questa sera alle 20.45, la Roma deve dribblare un ostacolo extra. Una gara molto importante si giocherà sugli spalti in quanto la curva Sud giallorossa è stata già diffidata. Come sottolinea ‘la Repubblica’, la concentrazione sarà rivolta anche nel settore riempito dalla frangia di tifosi più calda della squadra di Mourinho. Questo perché, scrive il quotidiano romano, la Curva Sud “è sotto diffida e in caso di cori razzisti rischierebbe la chiusura nel prossimo turno”. Turno che prevede la Roma contro la Lazio.

Pertanto un derby che sarebbe macchiato nello spettacolo extra campo. Per la sfida, ritenuta ad alto rischio dopo gli avvenimenti degli scorsi anni, quest’anno è stata vietata la trasferta ai tifosi del Napoli. L’Olimpico si preannuncia comunque sold out. I tifosi della Roma possono dare dimostrazione di grande compostezza, evitando di incappare sanzioni che comprometterebbero la prossima sfida di Pellegrini e compagni e avrebbero ripercussioni dirette anche su di loro e sullo spettacolo offerto dalla stracittadina in tema di coreografie e quant’altro.