“Non sarà mai spettacolare…”: Roma-Napoli, la stoccata in diretta

Roma e Napoli sono in campo per il posticipo della domenica di Serie A. E’ arriva la stoccata in diretta ai microfoni di ‘Dazn’ per una delle due squadre.

Si gioca Roma-Napoli, sfida che vede due squadre giocarsi tre punti importanti. Due compagini che si stanno ben mettendo in mostra in questa fase iniziale della stagione, con gli azzurri che stanno stupendi tutti sia per il rendimento in termini di risultati ma anche per quello che sta mostrando la squadra in campo. I ragazzi di Spalletti giocano bene a calcio, e questo ha permesso agli azzurri di essere primi in campionato cosi come nei gironi di Champions.

La Roma, dal canto suo, arriva a questa partita da tre vittorie consecutive. I giallorossi hanno superato di fila Inter, Lecce e Sampdoria, ed ora il Napoli rappresenta un banco di prova importante di fronte ad uno Stadio Olimpico gremito e pronto a spingere la squadra. Eppure, le due squadre in campo sono molto diverse seppur allenate da due allenatori che hanno dimostrato tanto nel corso delle rispettive carriera.

Roma-Napoli, la stoccata a Mourinho in diretta a Dazn

Insomma, se è vero che il Napoli ha mostrato grandi cose anche per quanto riguarda il gioco, spumeggiante, rapido nel pensiero ed anche propenso ad una proiezione offensiva attenta, costante e proficua, dall’altra parte c’è una Roma molto diversa. Squadra solida, che sta crescendo. C’è chi, però, non vede i giallorossi proiettati ad un sistema di gioco che possa tendere alla spettacolarizzazione.

Lo ha detto Andrea Barzagli, in diretta ai microfoni di ‘Dazn’, dando la sua chiave di lettura sulla Roma ed il gioco della squadra di Mourinho: “La Roma sta crescendo. È una squadra che non potrà mai essere spettacolare“, ha detto Barzagli in diretta. “Però è solida, e se Zaniolo o Abraham iniziano a fare gol è una squadra molto temibile”, le parole dell’ex difensore della Juventus.