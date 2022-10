Roma-Napoli, salta la partita: non sarà nemmeno in panchina

Questa sera si disputerà il match tra la Roma di Mourinho e il Napoli. C’è grande attesa per lo scontro in programma all’Olimpico.

Tra pochi minuti andrà in scena all’Olimpico il match di Serie A tra Roma e Napoli, posticipo serale dell’undicesima giornata di Serie A. Sarà grande sfida, uno scontro scudetto tra due storiche squadre del Sud Italia. La squadra giallorossa di Josè Mourinho vuole fermare l’ascesa del Napoli di Spalletti, squadra finora imbattuta.

Con la sconfitta dell’Atalanta il Napoli potrebbe scappare totalmente in fuga in caso di vittoria mentre un eventuale successo o pareggio della Roma riaprirebbe tutti i giochi per le squadre nella parte alta della classifica. Una giornata importante ed un match assolutamente ad alta quota.

Sia Roma che Napoli devono fare i conti però con importanti assenze, da una parte e dall’altra e Spalletti e Mourinho hanno la formazione molto rimaneggiata. Nel club giallorosso sono assenti Paulo Dybala e Wijnaldum mentre il Napoli ha ko giocatori titolari come Anguissa e Rrahmani.

Roma-Napoli, si è fermato Zalewski

Il match tra Roma e Napoli deve fare i conti con un’assenza dell’ultim’ora. Josè Mourinho dovrà fare a meno dell’esterno polacco Nicola Zalwski, assente sia dai titolari che in panchina e dovrà quindi saltare il match.

Il giocatore ha riportato un’indisposizione nella notte e per questo motivo non sarà a disposizione per il match. Mourinho perde cosi un’altra pedina importante e ora al suo posto scenderà in campo questa sera Rick Karsdorp, anch’egli non in grandissime condizioni dopo le ultime gare.