“Mourinho non ci è mai riuscito”: Napoli, il retroscena spaventa i tifosi

Roma-Napoli, una sfida che mette in palio tre punti importanti. Per Josè Mourinho c’è un importante risultato da centrare con gli azzurri.

Napoli e Roma scenderanno in campo stasera alle 20.45, per uno dei match di cartello di questo weekend di Serie A. Tre punti importanti in palio allo Stadio Olimpico, con due squadre che vivono un momento di forma molto positivo. Il Napoli, chiaramente, ha dalla sua il fatto di aver inanellato un numero di vittorie consecutive importante, tale da tenere gli azzurri saldamente al comando della classifica di Serie A. Va da sé, però, che serve necessariamente grande concentrazione, soprattutto quando si parte di una posizione come quella del Napoli.

Gli azzurri non conoscono un risultato che non sia la vittoria dal 31 agosto, quando si concretizzò l’1-1 contro il Lecce. Da lì soltanto vittorie tra campionato e Champions League, ed una squadra che ha scoperto non soltanto la forza del gruppo – abilmente costruito da Spalletti – ma anche di alcuni singoli che stanno stupendo e non stanno facendo rimpiangere quelli che sono andati via (da Insigne a Mertens, passando per Koulibaly, Ospina e Fabian).

Roma-Napoli, Mourinho alla ricerca di una vittoria importante: spunta il dato

E allora come si ferma questo Napoli? Josè Mourinho non è assolutamente uno sprovveduto, e di sicuro nel corso degli scorsi giorni avrà studiato al meglio l’avversario per presentare sul prato dell’Olimpico le contromosse giuste. Eppure, servono anche grandi stimoli per avere una squadra sul pezzo, pronta anche ad andare oltre i proprio limiti.

Non mancherà di stimoli proprio l’allenatore portoghese che, tra le altre cose, è alla ricerca di una vittoria che avrebbe un significato molto importante. Da quando siede sulla panchina della Roma, infatti, il tecnico nativo di Setùbal non ha mai incasellato quattro vittorie di fila: ad oggi siamo a tre, proprio contro gli azzurri – con l’ipotetico successo – sarebbe la prima volta, come riportato da ‘Opta’. Per tornare all’ultima volta che in casa Roma si sono portate a casa quattro vittorie di fila, bisogna andare con la memoria al 2020 quando sulla panchina c’era Paulo Fonseca.