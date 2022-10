“Allucinante…”: il Torino stende l’Udinese, ma Juric si sfoga senza filtri

Il Torino vince contro l’Udinese di Sottil, ma attenzione allo sfogo in diretta di Ivan Juric. Il tecnico granata è senza filtri

Dopo la sconfitta di inizio campionato contro il Milan, l’Udinese cade per la seconda volta in campionato. Alla Dacia Arena passa il Torino di Ivan Juric, vincitore per 2-1 grazie alle reti di Ola Aina e Pellegri. Una vittoria importante per i granata, che fermano una delle squadre rivelazioni di questa Serie A 2022-2023.

Una vittoria che fa comodo anche al Napoli e alle altre big del campionato, rimaste impressionate dalla partenza fulminante dell’Udinese di Andrea Sottil. “Dobbiamo essere onesti, abbiamo sofferto molto, loro sono davvero un’ottima squadra e hanno giocato benissimo”: queste le parole di Juric, che ai microfoni di ‘Sky Sport’ ha analizzato la vittoria friulana del suo Torino. “Tante partite le abbiamo dominate e non le abbiamo vinte, adesso portiamo a casa tre punti importanti”, ha continuato il trainer croato.

Udinese-Torino, a sorpresa arriva lo sfogo senza filtri di Juric

Di qui, però, Juric è molto franco dinanzi alle domande dello studio di ‘Sky Sport’ e si sfoga senza filtri sulla prestazione di uno dei suoi calciatori. Alla domanda sul perché Radonjic sia partito ancora una volta dalla panchina, il tecnico del Torino è netto: “Tante volte quest’anno è anche partito titolare, ma non ho fatto sempre benissimo. E anche oggi, si è visto: è un calciatore di fantasia, ha grandi colpi ma anche dei momenti in cui viene meno”.

E ancora, Juric è davvero schietto: “Se contro il Cittadella in Coppa Italia ha fatto un grandissimo gol, oggi ha buttato via 3-4 contropiedi importanti. È allucinante così. Ha qualità importanti, ha tutto per essere fortissimo, ma deve lavorare tanto e migliorare ancora molto”