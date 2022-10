“La bugia di Luciano…”: Napoli, Spalletti beccato nel post partita

Luciano Spalletti ha detto una bugia? Beccato l’allenatore del Napoli, le dichiarazioni emerse nel post partita non convincono…

Il lavoro di Luciano Spalletti in quel di Napoli è ormai sotto gli occhi di tutti. Nonostante qualche critica piovuta soprattutto nelle primissime partite del campionato, l’allenatore ha dimostrato di essere al centro di un progetto molto particolare messo in piedi da Aurelio De Laurentiis. Di fatto, in estate di è definitivamente chiuso un ciclo con gli addii di giocatori del calibro di Insigne, Mertens, Koulibaly ed Ospina.

Ma la società è stata abile ad aprirne subito un altro: dentro giovani di valore, in grado di mostrare subito la propria pasta in un campionato molto complesso come quello italiano. Di fatto, i pregiudizi sugli arrivi di giocatori come Kvara, Kim ed Olivera (tanto per citarne alcuni) erano palpabili in estate.

Adesso le cose sono diametralmente cambiate. Il tutto merito, ovviamente, anche del grande lavoro svolto da Spalletti, che come primo obiettivo si è dato quello di costruire un gruppo. Ed è proprio questo che emerge ogni qual volta il Napoli scende in campo: gli azzurri sono squadra, compatti e pronti a sudare uno per l’altro.

Napoli, la bugia di Spalletti: dichiarazioni ‘beccate’ nel post partita

Insomma, questo Napoli è forte. Il suo allenatore non può non essere consapevole del grande valore che si ritrova per le mani. Al netto di quelle che possono essere delle dichiarazioni di facciata. Si, perchè Spalletti è un abile comunicatore e sa benissimo che basta poco per alzare l’asticella della pressione.

L’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’ parla di una “bugia di Luciano“: il quotidiano fa riferimento alle parole di Spalletti nel post partita, quando l’allenatore ha minimizzato sul fatto che la squadra attuale abbia una forza maggiore rispetto a quella del passato. Spalletti ha frenato e di fatto la ‘Gazzetta’ ha parlato di una “sana bugia” proprio per evitare pressioni alla squadra.