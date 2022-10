“Al Napoli a gennaio”: colpo di scena Ronaldo, la notizia fa impazzire i tifosi

In Gran Bretagna sono sicuri: Cristiano Ronaldo può arrivare a Napoli nel corso della finestra di calciomercato invernale

Alcune voci del passato tornano ad aleggiare intorno al Napoli. Gli azzurri in questo momento hanno il vento in poppa e viaggiano spediti, in Italia e in Europa. Intanto, lontano dai confini nazionali, alla squadra di Luciano Spalletti viene accostato nuovamente il nome di Cristiano Ronaldo.

In Inghilterra ne sono sicuri. ‘The Sun’ ha lanciato la bomba inerente il campione del Manchester United. L’asso portoghese è sempre più distante dai progetti tecnici di Erik ten Hag. Nel cuore dell’allenatore olandese CR7 non ha fatto breccia. E il futuro dell’ex attaccante della Juventus potrebbe essere nuovamente in Serie A.

Calciomercato Napoli, ‘The Sun’ sicuro: “Ronaldo disposto a decurtarsi l’ingaggio per trasferirsi in azzurro”

Secondo il media britannico, Cristiano Ronaldo potrebbe tornare in Italia. Più precisamente al Napoli. Il quotidiano parla di fonti vicine al portoghese e dice che i “i suoi consulenti hanno sondato diversi club di Premier League, tra questi Chelsea, Newcastle e Arsenal”. La destinazione più probabile tuttavia resterebbe l’Italia.

Secondo “The Sun”, la società di Aurelio De Laurentiis sarebbe ancora disposta a trattare ma il discorso è legato anche alla capacità del Napoli di soddisfare le richieste economiche del portoghese. Quest’ultimo, però, continua ancora il tabloid britannico, “sarebbe disposto a decurtarsi ulteriormente l’ingaggio” pur di trasferirsi all’ombra del Vesuvio.

Il suo ingaggio tuttavia rimane molto alto: CR7 guadagna infatti 360 mila sterline a settimana. Nel Napoli, Zielinski – il più pagato della squadra di Luciano Spalletti – ne percepisce 90mila ogni sette giorni. Una differenza netta. La forbice resta piuttosto ampia.