Milik e le parole che non faranno piacere al Napoli: c’è l’avvertimento

L’ex attaccante del Napoli Milik ha lanciato la sfida alla sua ex squadra: il calciatore della Juve ha mostrato le idee chiare a ‘L’Equipe’

La Juventus si gioca le ultime residue speranze di qualificazione per gli ottavi di Champions League nel match con il Benfica. I bianconeri di Max Allegri hanno bisogno di un successo per prolungare la speranza fino agli ultimi novanta minuti.

La formazione torinese deve vincere anche per conquistare quantomeno la classificazione per l’Europa League. La concentrazione dei bianconeri tuttavia non perde di vista il campionato. A lanciare la sfida al Napoli ci ha pensato l’ex, Arek Milik. L’attaccante ha parlato della competizione contro il suo passato in un’intervista concessa a ‘L’Equipe’.

Juventus, Milik lancia la sfida: “Possiamo ancora ribaltare tutto”

Il calciatore polacco ha parlato dell’avvio di stagione della Juventus. Un inizio problematico. Ora la squadra di Allegri ha alzato il suo ritmo nelle ultime giornate e nei prossimi appuntamenti dovrà dimostrare di essere pronta per reggere il passo con le prime della classe, Napoli chiaramente compreso.

Arek Milik ha dimostrato con le sue dichiarazioni di credere fortemente nelle capacità della sua squadra: “Possiamo ribaltare ancora tutto”, ha detto l’attaccante ex Marsiglia a ‘L’Equipe’. “Con la Juventus non abbiamo cominciato il campionato come avremmo voluto ma le aspettative in questa squadra sono sempre alte. Quando scendi in campo devi vincere sempre. La vittoria è l’unica cosa che conta e nel club chiunque lavora per raggiungere questo obiettivo. Il margine di tempo per recuperare c’è ancora. Ci sono abbastanza partite e spero possiamo recuperare i punti persi all’inizio”.