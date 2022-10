“Emarginato…”: occhio Napoli, i tifosi spiazzati dalla rivelazione

Alla vigilia del quinto di Champions League alcune dichiarazioni arrivate da migliaia di chilometri di distanza ‘toccano’ il Napoli

Il periodo della squadra di Luciano Spalletti è stato prolungato dalla vittoria dell’Olimpico contro la Roma di José Mourinho. Il successo è arrivato con una prodezza di Victor Osimhen. Ora la concentrazione degli azzurri si trasferisce sulla sfida di Champions League di mercoledì sera contro i Glasgow Rangers.

La formazione partenopea arriva all’appuntamento con la coscienza a posto perché è stata tra le prime ad assolvere al proprio compito, raggiungendo il passaggio agli ottavi di finale della competizione. L’antivigilia del match è stata segnata da alcune dichiarazioni giunte a migliaia di chilometri di distanza.

PSG, Galtier dichiara concluso l’adattamento di Fabian Ruiz: “Aveva bisogno di tempo, a Napoli era stato emarginato”

L’allenatore del PSG Christophe Galtier nella conferenza stampa organizzata dall’UEFA prima delle gare di Champions League è stato chiamato a rispondere su Fabian Ruiz. L’ex centrocampista del Napoli è cresciuto nell’ultimo periodo.

Il calciatore spagnolo ha giocato titolare nelle ultime cinque partite di campionato mentre non è sceso ancora in campo dal primo minuto in Champions League. A giudicare però dalle parole di Galtier è ormai questione di ore: “Ha avuto una preparazione fisica complicata perché era stato emarginato a Napoli in quanto era in uscita. Bisogna avere pazienza, tutti i calciatori hanno bisogno di tempo per adattarsi. Avevamo comunque grandi aspettative nei suoi confronti. Fabian Ruiz è un giocatore che abbiamo monitorato a lungo, malgrado un avvio complicato ha sempre avuto la fiducia dello staff. Avevamo parlato a lungo di lui con Luis Campos”, ha concluso il tecnico del PSG.