“Non gioca come il Napoli…”: corsa Scudetto, la sentenza in diretta

Resta saldamente in vetta alla classifica il Napoli, con il Milan che tiene il passo appena dietro. Arriva la sentenza dell’ex rossonero sulla corsa Scudetto.

Il Napoli continua a vincere, non si ferma. Anche ieri la squadre di Spalletti ha portato a casa tre punti importanti, superando la Roma e dando l’ennesima dimostrazione di una forza di una squadra che ha messo di seguito ben undici vittorie consecutive tra campionato e Champions. Un bottino dal valore inestimabile, soprattutto in questa prima fase della stagione dove quasi tutte le altre big hanno zoppicato in maniera vistosa.

Tiene il passo in maniera costante il Milan che, di contro, ad oggi è a tre punti di ritardo rispetto agli azzurri. Ad oggi tiene banco e risulta decisivo lo scontro diretto giocato in quel di San Siro, con il Napoli che si è imposto ed ha strappato i tre punti dalla tana rossonera.

Eppure, ad oggi soltanto i ragazzi di Pioli, tra le squadre indicate per la corsa Scudetto, si tiene a ridosso del Napoli, con Juventus ed Inter che invece sono piazzate (al momento) decisamente dietro. Si può dire, dunque, che ci sia una corsa a due per la vittoria del titolo?

Corsa Scudetto, Boban non ha dubbi: il pensiero su Napoli e Milan

Siamo ancora nella prima fase della stagione, va detto, e dunque potrebbe risultare prematuro provare già da adesso a delineare degli equilibri che potrebbero cambiare nel corso dei prossimi mesi. In una stagione come questa, poi, con un Mondiale piazzato proprio nel mezzo della stagione, risulta davvero difficile anche fare delle previsioni a lungo termine.

Zvonimir Boban, intervenuto ai microfoni di “Radio Anch’io lo Sport” su RaiRadio1, ha provato a dare la sua chiave di lettura su quella che al momento sembra una corsa a due per lo Scudetto, anche se molto (tutto!) potrebbe anche cambiare andando avanti con il prosieguo del campionato.

“Questo Napoli sembra veramente maturo, vivono un’atmosfera straordinaria e si vede che è una squadra più convinta nei propri mezzi”, ha detto Boban in diretta. “Gioca un calcio straordinario, giocano in modo molto equilibrato. […] Il Milan ha grandissimo carattere anche se non gioca bene come il Napoli“, ha poi ancora ammesso l’ex giocatore rossonero. “Nello scontro diretto – ha ancora proseguito Boban – però hanno giocato meglio i rossoneri”, le sue parole.