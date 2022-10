“Finita a causa di una persona…”: Roma-Napoli, rivelazione in diretta

Una rivelazione particolare fatta in diretta. Il tutto è accaduto dopo la partita tra Roma e Napoli, protagonista uno dei giocatori in campo.

Roma-Napoli è una stata una partita dai diversi contenuti interessanti. Due squadre che si sono fronteggiate in maniera caparbia, e che hanno avuto la capacità di mettere in campo un match tatticamente molto complicato. Alla fine l’ha vinta il Napoli, anche se molto lo si deve alla grande giocata di Victor Osimhen che, sfruttando un assist di Politano, è riuscito a superare Smalling e mettere dentro il gol vittoria.

Vittoria di misura, complicata e che dimostra ancora una volta quanto il Napoli sia diventata una squadra solida anche sotto il punto di vista mentale. Importante anche il fatto di poter contare su tutti gli elementi della rosa, aspetto che permette a Luciano Spalletti di poter adottare un turnover sempre oculato, anche di ottemperare a quelle che sono le assenze dovute anche ad infortunio.

Napoli, Juan Jesus e la rivelazione in diretta

Nelle retrovie, ad esempio, c’era grande preoccupazione per quella che è l’assenza di Amir Rahmani, di fatto colonna portante della difesa azzurra insieme a Kim. Eppure, Juan Jesus ieri sera non ha fatto rimpiangere il difensore kosovaro, con un’altra prestazione di assoluto livello. Il difensore brasiliano, tra l’altro, rappresentava anche un ex all’interno della partita.

E del suo addio alla Roma, Juan Jesus ne ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Non è per me una rivincita, con la Roma ho sempre avuto un buon rapporto, ho un legame speciale. L’ho sempre rispettata”, ha spiegato il difensore 31enne.

“Ho vissuto gli ultimi due anni in maniera complicata, ora difendo i colori del Napoli e sono felice. A Roma è finita così così per colpa di una persona sola, non della Roma”, ha ancora detto il difensore del Napoli. “Oggi ho dimostrato che sono ancora vivo, a differenza di quanto diceva qualcuno”, le parole di Juan Jesus.