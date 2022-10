“E’ la più bella!”: Roma-Napoli, la leggenda giallorossa si inchina agli azzurri

Dopo la vittoria di ieri sera contro la Roma, per il Napoli arrivano anche i complimenti del grande tifoso giallorosso.

Una rete di Victor Osimhen nel finale e il Napoli regola la pratica Roma. Per gli azzurri si tratta dell’undicesima vittoria consecutiva. Un risultato che consente al Napoli di riprendere possesso del primato in classifica in quello che è a tutti gli effetti un inizio di stagione quasi perfetto.

Risultati, accompagnati quasi sempre dal bel gioco. Attestati di merito che stanno piovendo ovunque per il Napoli e per Luciano Spalletti. Anche da chi, ieri sera, tifava Roma. Antonello Venditti, celebre cantautore italiano che del suo tifo per i giallorossi non ha mai fatto mistero ha dichiarato, tramite i suoi canali social, tutta l’ammirazione per la squadra partenopea.

“C’è poco da dire, forse l’unica cosa da dire è sul gol di Osimhen laddove il nostro portiere poteva fare forse qualcosa in più.” ha esordito Venditti. “Per il resto abbiamo fatto una partita tentando di imbrigliare il Napoli. Ci eravamo quasi riusciti, ma alla fine loro sono stati bravi a segnare.”

Napoli, gli elogi del romanista Venditti: “Squadra più bella del campionato.”

Venditti poi alza l’asticella degli elogi nei confronti degli azzurri: “Non gli si può dire niente, non è stata un’azione isolata. Il Napoli ci ha provato con costanza durante tutta la partita. Ha deciso di vincerla la partita.”

Infine la sentenza che certamente farà molto piacere ai tifosi del Napoli. “La Roma poteva giocarsela diversamente. Al momento il Napoli di Spalletti è la squadra più bella del campionato. Sul finale concitato non so, non ho visto. L’unica cosa che si è notata era del nervosismo che è sempre da biasimare.”