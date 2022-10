“Ora rischia la squalifica!”: Roma-Napoli, tremano i tifosi giallorossi

Il match tra Roma e Napoli rischia di portare a strascichi pesanti. La decisione del Giudice Sportivo sarà una mazzata per i giallorossi?

Il Napoli ha centrato la sua undicesima vittoria consecutiva. Un successo che proietta gli azzurri nuovamente in testa alla classifica e che, grazie alla contestuale sconfitta dell’Atalanta, ora superata in classifica dal Milan e Lazio, di allungare un pochino sulle inseguitrici.

In campo è bastata una rete di Victor Osimhen per decidere una partita che stava viaggiando vero uno 0-0. Un match che ha visto anche diverse polemiche per un rigore non concesso agli azzurri per presunto fallo di Rui Patricio su Ndombelé e che, soprattutto nei momenti finali, è stato molto teso.

Anche sugli spalti si è registrato un clima tutt’altro che amichevole con parte dei tifosi giallorossi che, per tutta la durata del match, ha intonato il solito becero e condannabile repertorio di cori sul Vesuvio e contro Napoli. Un gesto che però potrebbe costare caro ai supporters giallorossi.

Roma, cori di discriminazione contro Napoli: cosa rischiano i giallorossi

Il Mattino in edicola quest’oggi parla chiaramente di possibile chiusura della Curva Sud. “La curva giallorossa era diffidata.” si legge sul quotidiano napoletano. “Ora c’è il rischio squalifica per il derby contro la Lazio.”

Il settore giallorosso infatti era già sotto la lente di ingrandimento del Giudice Sportivo. I cori contro Napoli sono iniziati già un’ora prima del fischio di Irrati e si sono protratti per tutta la durata del match. Cori che però potrebbero costare caro in questo frangente. Per i tifosi giallorossi potrebbe addirittura esserci una squalifica del settore Curva Sud. Un bel problema visto che questa squalifica andrebbe a ricadere proprio nel match più sentito dai tifosi: il derby contro la Lazio.