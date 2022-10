“Scudetto…”: Napoli, Lautaro Martinez spiazza i tifosi

L’Inter di Lautaro Martinez è reduce da una serie di risultati positivi. Buone notizie per il club, in difficoltà all’inizio della stagione.

La stagione dell’Inter di Simone Inzaghi non è iniziata nel migliore dei modi. Il club nerazzurro è riuscito, in ogni modo, a blindare tutti i suoi gioielli ed ha riportato in prestito il suo bomber Romelu Lukaku. Nonostante ciò l’inizio è stato traumatico con quattro sconfitte in Serie A nelle prime partite per Lautaro Martinez e compagni.

La squadra nerazzurra è sembrata in ripresa nelle ultime prestazioni e questa settimana potrebbe garantirsi anche il pass per gli Ottavi di finale del torneo. I vice campioni d’Italia ospiteranno il Viktoria Plzen e tre punti garantirebbero la qualificazione a discapito del Barcellona di Xavi. Lautaro e compagni hanno realizzato 4 punti contro i blaugrana ed ora sono ad un passo dall’impresa.

Nelle ultime ore hanno fatto molto rumore le parole di Lautaro Martinez, centravanti e stella del club nerazzurro. Il giocatore è stato protagonista di grandi prestazioni, dopo un periodo opaco, ma ha rilasciato parole sorprendenti riguardo gli obiettivi futuri della squadra di Simone Inzaghi.

Inter, Lautaro pessimista sullo scudetto

L’attaccante argentino ha parlato ai microfoni di Rai Sport ed ha rilasciato importanti dichiarazioni riguardo le prossime sfide e gli obiettivi del club. Ecco le sue parole: “La sfida con il Viktoria? Siamo pronti, ci siamo allenati bene e stiamo recuperando dal match di sabato per preparare al meglio la sfida di mercoledi”.

Poi le sorprendenti dichiarazioni riguardo lo scudetto. Tutti vedono i nerazzurri in prima fila o comunque tra le principali favorite al titolo, ma Lautaro non ci crede più ed ha affermato: “Scudetto? No, abbiamo perso troppi punti, punti importanti ed ora dobbiamo solo pensare a recuperare”.