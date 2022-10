Roma-Napoli, Cassano non ci sta: che stoccata a Mourinho

Roma-Napoli non è ancora finita. Il tecnico giallorosso Mourinho è finito nel mirino delle critiche ed ha ricevuto un pesante attacco da Cassano.

Nel posticipo dell’undicesima giornata di Serie A il Napoli ha ottenuto una vittoria di misura all’Olimpico. Una rete di Osimhen nella ripresa regala i tre punti al club azzurro che allunga in classifica e resta in vetta solitaria. Gli azzurri hanno legittimato il successo con una buona prestazione mentre la Roma non ha fatto tiri in porta.

Il tecnico giallorosso Josè Mourinho ha fatto discutere per alcune dichiarazioni nel post partita. Il portoghese ha ribadito di pensare che il Napoli non meritava di vincere alla partita mentre altri non la pensano allo stesso modo. L’ex giocatore Antonio Cassano è intervenuto alla Bobo Tv ed ha duramente attaccato Mourinho:

“La Roma non ha fatto tre passaggi, ha pensato solo a difendersi senza tirare in porta. La cosa più oscena è che il suo tecnico dice che la squadra non meritava di perdere, c’è gente che ancora va dietro alle cazzate che dice”. Parole e toni molto duri dell’ex giocatore pugliese.

Roma-Napoli: dopo l’attacco a Mourinho, Cassano elogia gli azzurri

Cassano ha poi avuto grandi parole per la squadra di Spalletti. Il club azzurro è primo in Italia ed in Europa e gli azzurri stanno realizzando diversi record. Cassano ha continuato: “Il Napoli è la squadra più bella della Serie A ed una delle più belle in Europa”. Poi l’ex attaccante ha proseguito:

“Giocano con coraggio, l’allenatore sta facendo tutte scelte giuste e Spalletti è sulla strada giusta. Non so se vincerà o meno, ma stanno facendo qualcosa di straordinario e tutti rendono al massimo. L’allenatore è bravissimo e anche l’ambiente, tutti sono con i piedi per terra”.