Atalanta, questa non ci voleva: che mazzata per Gasperini

Pessime notizie arrivano per l’Atalanta di Gian Piero Gasperini in vista del prossimo impegno di campionato in trasferta contro l’Empoli.

La sconfitta in casa contro la Lazio è stata piuttosto dura per l’Atalanta, che vive un eccellente inizio di campionato, il quale le sta permettendo al momento di svettare in classifica in piena zona Champions League. L’assenza di coppe internazionali in qualche modo aiuta al gruppo. I giocatori e lo staff tecnico hanno così la settimana tipo per preparare i match di campionato e rispondere all’esigenza di mister Gasperini.

La partita contro i biancocelesti guidati da mister Sarri non ha rappresentato solamente una battuta d’arresto. Bensì ha generato anche delle conseguenze sul piano degli infortuni.

Si tratta del centrocampista Martin De Roon, il quale ha subito un infortunio durante la gara. Apparentemente si tratterebbe di un problema ai flessori, ma a rivelare l’entità effettiva dell’infortunio saranno soltanto gli esami che il calciatore sosterrà durante la giornata di domani.

Atalanta, infortunio De Roon: contro l’Empoli non ci sarà

L’olandese è stato sostituito al 75′ della gara e sostituito da Emerson, dando subito l’impressione di un infortunio di natura fisica da tenere a bada e non di recupero in pochi giorni. Secondo le informazioni riferite da ‘SKY Sport’, De Roon sarà sicuramente assente per la trasferta di Serie A contro l’Empoli.

Per gli effetti tempi di recupero sarà necessario attendere il referto degli esami strumentali, e al momento da Bergamo ci si mantiene prudenti senza sbilanciarsi in merito allo stato dei fatti. “Ha sentito tirare, speriamo si sia fermato in tempo”, sono state le parole di mister Gasperini a fine partita e l’unico riferimento fino ad ora del fastidio accusato dal centrocampista. Si attende la nota ufficiale della società.