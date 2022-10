“Esonero immediato”: caos Benfica-Juventus, Allegri è nella bufera

Benfica-Juventus, è caos totale dopo i primi quarantacinque minuti di gioco. I bianconeri sono sotto 3-1 all’estadio da Luz: Allegri è nella bufera.

Il primo tempo di Benfica-Juventus è finito da pochi minuti. Il match, valido per la quinta giornata della fase a gironi di Champions League, vede la Juventus sotto per 3-1 all’estadio da Luz di Lisbona. Un risultato, dopo quarantacinque minuti di gioco, che pesa come una ghigliottina sulla testa di Massimiliano Allegri e dei calciatori bianconeri.

La Juve vive un momento decisamente negativo. Se la classifica generale di Serie A non sorride ai bianconeri visto l’undicesimo posto ed i soli diciannove punti conquistati, lo stesso vale per la classifica del girone di Champions. Anche nel torneo europeo, il cammino dei piemontesi è stato decisamente negativo fino a questo punto.

Benfica-Juventus, tifosi furiosi con Allegri

La squadra di Max Allegri è momentaneamente terza in classifica e rischia addirittura di chiudere il girone all’ultimo posto. La matematica, però, non condanna ancora i bianconeri che potrebbero anche ribaltare tutto nel secondo tempo del match contro il Benfica. Certo, l’affare è decisamente complicato, ma nulla è ancora detto.

I tifosi bianconeri, però, sembrano aver perso le speranze. Non a caso, al termine del primo tempo del match iniziato alle ore 21:00, numerosi tifosi hanno puntato il dito contro Allegri. Il tecnico della Juventus è finito nella bufera ed attorno alla sua figura è caos totale. Su ‘Twitter’ spopola l’hashtag #AllegriOut. “Che umiliazione.. Allegri non deve neanche rientrare a Torino. Esonero immediato”: scrive un utente.