Lukaku, l’annuncio di Inzaghi è definitivo: salti di gioia per i tifosi dell’Inter

Inter, l’annuncio di Inzaghi su Romelu Lukaku fa impazzire i tifosi nerazzurri. L’ha detto in conferenza alla vigilia del Viktoria Plzen.

L’Inter di Simone Inzaghi continua a lavorare senza sosta in vista dei prossimi impegni stagionali. Il club nerazzurro, leggermente in ritardo in classifica generale di Serie A 2022/2023, punta a far bene anche in Champions League. La formazione lombarda punta a superare la fase a gironi ed a qualificarsi per il prossimo turno del torneo europeo.

Ad Appiano Gentile la concentrazione è massima. La rosa e l’allenatore puntano a non commettere ulteriori passi falsi. Galvanizzati dal 3-4 di Firenze contro i viola di Vincenzo Italiano, adesso i fari sono puntati sulla gara contro il Viktoria Plzen in Champions. Alla vigilia della gara europea, in programma domani allo stadio Giuseppe Meazza in San Siro, a Milano, alle ore 18:45, arrivano novità importanti.

Inter, Inzaghi in conferenza: annuncio su Lukaku

A svelarle è stato proprio il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, che poco fa ha incontrato la stampa nella consueta conferenza del giorno prima. Alla vigilia della sfida, l’allenatore nerazzurro vuota il sacco e fa gioire la tifoseria. Il motivo? L’annuncio su Romelu Lukaku.

Di seguito uno stralcio delle sue dichiarazioni: “Se Lukaku conferma gli allenamenti precedenti e quello di ieri verrà convocato per la gara di domani contro il Viktoria Plzen. Romelu sta lavorando con entusiasmo e voglia ed è in netta ripresa. Lui è un giocatore troppo importante per noi. La sua assenza è stata, non a caso, una grave perdita per tutti, anche se va detto che gli altri attaccanti hanno fatto bene”. Poi conclude: “Speriamo di migliorare ulteriormente con il rientro di Romelu”.