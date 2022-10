Kvaratskhelia gelato, bruttissimo episodio a Roma: l’accaduto

Kvaratskhelia, dopo la partita vinta contro la Roma, è stato informato di un brutto episodio andato in scena sugli spalti.

Tre punti fondamentali, per consolidare il primato in classifica e continuare a sognare ad occhi aperti. Non si è ancora spenta, in casa Napoli, la gioia per la vittoria ottenuta domenica sera sul campo della Roma. La squadra di Luciano Spalletti, nell’occasione, ha tenuto costantemente il pallino del gioco lasciando ai capitolini soltanto le briciole. L’ennesima prestazione da incorniciare in una stagione, fin qui, da sogno.

La rete decisiva è stata firmata all’80esimo da Victor Osimhen, bravo a trafiggere Rui Patricio da posizione angolata ma in realtà la rete del vantaggio sarebbe potuta arrivare anche prima, alla luce delle tante occasioni create dai partenopei. A provarci sono stati Hirving Lozano, Piotr Zielinski e Khvicha Kvaratskhelia tuttavia i loro tentativi sono stati tutti neutralizzati dal portiere portoghese. Il quale non ha poi potuto fare nulla sulla conclusione del nigeriano.

Per gli azzurri si tratta del nono successo in Serie A, l’undicesimo consecutivo (tra tutte le competizioni) dall’inizio della stagione. Di motivi per sorridere Spalletti ne ha tanti eppure, durante la gara andata in scena all’Olimpico, è andato in scena un brutto episodio che ha scosso l’intero ambiente e in special modo Khvicha Kvaratskhelia.

Napoli, il brutto episodio andato in scena contro la Roma

Alcuni tifosi georgiani, accorsi allo stadio per sostenere il proprio connazionale, hanno avuto infatti uno scontro con i supporter giallorossi. A riferirlo è stato il portale ‘goal.com‘, secondo cui l’alterco sarebbe nato negli istanti successivi alla rete messa a segno da Osimhen. I georgiani, presi dall’euforia, avrebbero iniziato a sventolare le bandiere scatenando la rabbia dei romanisti.

Ne è nata una rissa, sedata poco dopo dal pronto intervento delle forze dell’ordine presenti all’interno dell’impianto. Un brutto gesto, che per l’ex Dinamo Batumi è comunque già alle spalle. Ora la concentrazione è rivolta alla sfida di Champions League in programma mercoledì contro i Glasgow Rangers. Serve una vittoria per cementificare la vetta nel girone e mantenere a distanza di di sicurezza il Liverpool.