Calciomercato, club a sorpresa per Osimhen: “Corsia preferenziale”

Osimhen è finito nel mirino di una big europea che potrebbe sfruttare il buon rapporto con la dirigenza del Napoli per chiudere il colpo.

Non sta passando inosservata, in Europa, la crescita continua di Victor Osimhen. Il nigeriano, autore della rete che ha consentito al Napoli di battere domenica la Roma, è infatti finito nel mirino di numerose squadre della Premier League. Nelle scorse settimane, in particolare, si era parlato di un interesse concreto del Manchester United e Newcastle mentre ora sulle sue tracce risulta esserci un’altra squadra inglese.

Si tratta, stando a quanto riportato nell’edizione odierna di ‘Tuttosport’, del Chelsea. Romelu Lukaku e Timo Werner, salvo sorprese, non torneranno alla base e resteranno all’Inter e al Lipsia. Da qui la necessità, da parte del club, di individuare una nuova punta di livello internazionale in grado di concretizzare la mole di gioco creata dalla squadra. Diversi i nomi attualmente al vaglio della dirigenza, tra cui Cristiano Ronaldo, tuttavia il preferito è proprio l’ex Lilla.

I contatti tra le parti sono destinati a scattare più avanti, tuttavia il presidente Aurelio De Laurentiis ha già pianificato cosa fare. Osimhen è ritenuto un elemento di fondamentale importanza nel progetto tecnico azzurro ed una sua cessione, al momento, non risulta prevista. Le cose, però, potrebbero cambiare nel caso in cui venga messa sul piatto una cifra vicina ai 100 milioni.

Napoli, Osimhen piace in Premier League: la strategia di De Laurentiis

Osimhen, dal canto suo, si trova bene in città e già mercoledì, nella gara di Champions League contro i Glasgow Rangers, proverà a migliorare ulteriormente il proprio bottino. La sua stagione, nonostante l’infortunio rimediato ad inizio settembre, è positiva dal punto di vista dei numeri: 5 reti e un assist in 9 apparizioni complessive.

Un rendimento che, come detto, gli ha consentito di entrare nel mirino di alcuni dei principali top team inglesi. Il Chelsea, nelle prossime settimane, proverà a studiare il colpo anche alla luce della “corsia preferenziale” esistente con i partenopei dopo gli affari Jorginho e Koulibaly. Occhio poi anche allo United che già a gennaio proverà a disfarsi di un Ronaldo divenuto ormai un corpo estraneo all’interno dello spogliatoio. La rivoluzione, per entrambe le squadre, si sta per avvicinare. Il Napoli, intanto, osserva e sorride: le possibilità che si scateni un’asta al rialzo aumentano ogni giorno di più. Il gioiello nigeriano fa gola a tanti.