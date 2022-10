Ronaldo, stavolta ci siamo: addio Manchester e nuova avventura in Europa

Cristiano Ronaldo, finito fuori rosa al Manchester United, è nel mirino di un club europeo: la firma può arrivare già a gennaio.

Il divorzio, ormai, è all’orizzonte. È infatti diventata insanabile la frattura tra il Manchester United e Cristiano Ronaldo, messo fuori rosa dopo la sua decisione di non entrare durante la gara vinta ai danni del Tottenham. Un comportamento condannato da Erik Ten Hag il quale, in questi giorni, ha dato il suo via libera alla cessione del portoghese diventato un corpo estraneo all’interno dello spogliatoio dei Red Devils.

Il rapporto tra i due fin da subito è stato caratterizzato da attriti, con il 5 volte Pallone d’oro che ha tentato in tutti i modi di andare via e trasferirsi in un club iscritto alla Champions League. Ogni exit strategy studiata dal suo agente Jorge Mendes, però, non si è concretizzata (soltanto il Napoli ha mostrato un interesse concreto) obbligando Ronaldo a restare controvoglia e firmare una tregua armata con il tecnico olandese.

Una pace durata lo spazio di alcune settimane. L’ex Ajax, dal canto suo, ha dimostrato di voler puntare su altri giocatori mentre Ronaldo (autore di 2 gol in 12 apparizioni) in diverse occasioni ha lanciato segnali d’insofferenza. Che si arrivasse ad una rottura totale, quindi, era soltanto una questione di tempo. La separazione avverrà a gennaio e proprio nelle ultime ore l’attaccante ha ricevuto una notizia che renderà semplice il suo addio allo United.

Ronaldo, vicino l’addio allo United: lo vuole il Chelsea

Il Chelsea, stando a quanto riportato oggi dal ‘Daily Mail’, ha ricominciato a seguirlo valutando la possibilità di ingaggiarlo alla riapertura del mercato. Il presidente dei Blues Todd Boehly già in estate aveva tentato di prenderlo tuttavia a frenare il suo entusiasmo ci aveva pensato Thomas Tuchel, poco convinto della bontà dell’operazione.

Ora, invece, il numero uno dei londinesi appare intenzionato a riprovarci. Un colpo destinato a portare benefici a tutte le parti in causa. Il Manchester, ad esempio, si libererebbe di un calciatore non più gradito e di uno stipendio pesante. Ronaldo, invece, avrebbe la possibilità di rimettersi in gioco e tornare a giocare in Champions. I contatti tra le due società sono destinati a partire presto. Dopo mesi complicati vissuti tra panchina e tribuna, il portoghese può finalmente sorridere.