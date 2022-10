Napoli-Sassuolo, salti di gioia per i tifosi: annuncio ufficiale del club

Napoli-Sassuolo, arriva una splendida notizia per tutti i tifosi azzurri. La rivelazione direttamente dalla conferenza stampa di Spalletti.

Napoli-Sassuolo è sempre più vicina. Il club azzurro è pronto ad affrontare i neroverdi, ma prima bisognerà archiviare gli altri match in programma. Subito dopo la sfida contro i Rangers di Glasgow, in programma domani allo stadio Diego Armando Maradona di Fuorigrotta, gli azzurri affronteranno il Sassuolo sabato pomeriggio alle ore 15:00.

C’è grande attesa per il fischio di inizio del match che, anche stavolta, vedrà un’ampia cornice di pubblico. Col Napoli primo in classifica generale di Serie A 2022/2023 e in testa al girone A di Champions League, le presenze all’impianto sportivo napoletano sono nettamente aumentate. Non a caso, poco dopo la messa in vendita dei tagliandi per la gara contro gli emiliani, il portale ‘Ticketone’ riportava già la dicitura ‘Disponibilità esaurita’ per i primi ticket messi in vendita.

Biglietti Napoli-Sassuolo, annuncio in conferenza stampa

Il sold out dopo pochi minuti dalla messa in vendita aveva lasciato i tifosi azzurri straniti, senza parole. Ma davvero non c’è più alcuna possibilità di procurarsi un ticket per la gara tra gli azzurri ed i neroverdi di Alessio Dionisi? Così non sembra.

A svelarlo, infatti, è stato il capo della comunicazione della SSC Napoli Nicola Lombardo che, intervenuto a gamba tesa durante la conferenza stampa di mister Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune brevi dichiarazioni per informare i tifosi e la stampa: “Non è vero che i biglietti sono esauriti come da qualche parte compare, c’è ampia disponibilità. Queste fake news serpeggiano, se ci provate troverete i biglietti”.