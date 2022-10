Napoli, gesto da applausi: cosa è successo dopo il match contro la Roma

Grande momento del Napoli di Spalletti. Gli azzurri, primi in classifica, continuano a vincere e anche fuori dal campo sono protagonisti.

Nell’ultima giornata di campionato il Napoli ha conquistato una bella e preziosa vittoria contro la Roma, battuta all’Olimpico per 1 a 0. Gli azzurri hanno controllato il match e hanno ottenuto la vittoria grazie a una rete nel finale di Victor Osimhen, ancora una volta trascinatore del club azzurro.

La squadra di Spalletti funziona alla perfezione, anche meglio rispetto alla squadra ammirata lo scorso anno. Titolari o seconde linee, non fa nessuna differenza, con il Napoli che gira a mille con tutti gli elementi a disposizione.

Il brasiliano Juan Jesus è una delle note liete nelle ultime gare stagionali del club azzurro. Il centrale verdeoro ha giocato diverse gare per sostituire l’infortunato Rrahmani ed è sempre stato tra i migliori. Inoltre è andato a segno contro il Bologna, una rete decisiva poi per il successo degli azzurri.

Napoli, Juan Jesus protagonista anche fuori dal campo

Dopo il match vinto contro la Roma in campionato Juan Jesus è stato protagonista di un bellissimo gesto fuori dal campo. Come riporta Il Mattino il giocatore, presente alla stazione Roma-Termini, è sceso dal pullman ed ha donato buste piene di cibo da regalare ai clochard, residenti fuori la struttura ferroviaria.

Un bellissimo gesto di umanità che racconta il giocatore come uomo e non solo come difensore. Il gesto è stato molto apprezzato ed è stato riportato da un tifoso che ha pubblicato il video sui propri canali social.