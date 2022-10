Napoli, scelta definitiva: accadrà durante i Mondiali in Qatar 2022

Il Napoli giocherà domani sera in Champions contro il Rangers. Il club azzurro è alle prese con una possibile novità in questa stagione.

Il Napoli di Luciano Spalletti è un’autentica meraviglia e grande sorpresa di questa stagione. Gli azzurri sono reduci da una lunga serie di vittorie e sono al momento primi sia in Italia che in Europa. Gli azzurri ospiteranno domenica sera al Maradona i Glasgow Rangers con l’obiettivo di difendere il primato.

Nonostante una campagna acquisti non appariscente la società è stata abile a liberarsi di ingaggi onerosi e sostituirli con giovani talenti. La squadra gira al massimo e Giuntoli ha scoperto giovani giocatori del calibro di Kim e soprattutto Kvicha Kvaratskhelia, autentico trascinatore di questo inizio azzurro.

Gli azzurri, visto gli ultimi risultati, coltivano grosse ambizioni ed ora l’ipotesi scudetto appare tutt’altro che remota. Questo è però un campionato atipico ed i Mondiali appaiono come uno spartiacque importante per il futuro di questa stagione.

Napoli, programmata una tournée per Dicembre

Spalletti ha come obiettivo quello di mantenere la miglior condizione fisica, in un campionato che resterà fermo per circa due mesi. Il Napoli è in grande forma e Spalletti, cosi come i tifosi, non vogliono lasciare nulla al caso e fare di tutto per riuscire a coltivare la vittoria dello scudetto.

Il campionato si fermerà a fine Novembre e tornerà ad inizio Gennaio. Secondo quanto riporta Repubblica la società di De Laurentiis ha programmato una tournèe in Turchia, ad Antalya, per mantenere una preparazione adeguata durante la rassegna iridata. Durante questa sorta di ritiro gli azzurri effettueranno anche amichevoli con club internazionali.