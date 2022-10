“Li abbiamo mandati via”: Napoli, Spalletti esce allo scoperto in conferenza

Il tecnico del Napoli Spalletti è intervenuto in conferenza stampa in vista del match della quinta giornata di Champions contro i Rangers.

Il Napoli di Luciano Spalletti affronterà domani sera i Glasgow di Rangers nel match valido per la quinta giornata di Champions League. Gli azzurri sono già qualificati agli Ottavi di finale ma non possono sottovalutare l’impegno in quanto devono difendere il primato nel girone.

Il Napoli deve conservare il vantaggio del primo posto dagli eventuali attacchi del Liverpool, impegnato ad Amsterdam contro l’Ajax. Nonostante ciò il tecnico azzurro Luciano Spalletti potrebbe effettuare qualche cambio per preservare la condizione degli azzurri, il tecnico ha parlato cosi in conferenza:

“Vincere domani potrebbe essere fondamentale perché ci permetterebbe di arrivare al match con il Liverpool con 15 punti e sarebbe una vittoria fondamentale in vista dell’ultima partita”.Il tecnico ha cosi chiarito il suo pensiero.

Napoli, le parole di Spalletti in conferenza

Il tecnico azzurro ha poi fatto il punto sulla questione turnover e sulla possibilità di cambiare qualcosa rispetto alla sfida con la Roma. Gli azzurri hanno una rosa ampia e più volte hanno dimostrato il proprio valore:

“”Avere dei calciatori forti anche fuori mi dà l’alternativa di far giocare anche gli altri. In pratica siamo tornati alle 2 l’altra notte, alle 11 di mattina sono in difficoltà per l’allenamento. Anche oggi abbiamo fatto un allenamento diversificato per quelli che hanno giocato, li abbiamo mandati via a metà allenamento per farli recuperare”. Il tecnico cosi conferma: “Avere una rosa cosi ampia ci permette di cambiare qualcosa, faremo 3-4 cambi”.