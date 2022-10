Calciomercato Napoli, l’annuncio ufficiale fa impazzire i tifosi: arriva dal nulla

Napoli, l’annuncio fa impazzire i tifosi azzurri. Arriva dal nulla e poco prima del fischio di inizio della gara contro i Rangers di Glasgow

È un Napoli spettacolare, quello che all’intervallo è sul 2-0 contro i Rangers di Glasgow. Gli azzurri stanno letteralmente banchettando della difesa scozzese, oggi in difficoltà dinanzi all’incontenibile attacco di Luciano Spalletti. Su tutti, dinanzi ad uno scatenato Giovanni Simeone.

E a pensare che in panchina, tra le fila azzurra, ci sono Osimhen e Kvaratskhelia. Il georgiano torna a sedere fuori dall’undici titolari dopo quasi due mesi, visto che dopo la gara contro il Lecce le aveva giocate tutte dal primo minuto. Un po’ di rifiato, però, serviva anche a lui, che a suon di gol e assist è finito al centro delle attenzioni e delle mire di calciomercato dei principali top club europei.

Napoli, annuncio di mercato: Giuntoli svela tutto in diretta

Sul nome di Kvaratskhelia si sarebbero attivati già diversi team di altissimo livello, ma il DS Giuntoli è stato fermo e deciso ai microfoni di ‘Mediaset’. E ufficialmente ha svelato tutto in diretta con il suo annuncio: “Quando parliamo di Kvaratskhelia, parliamo di un calciatore che per noi è assolutamente incedibile. È un talento importante, sta facendo molto bene. Il mercato è lontanissimo, non ci pensiamo. Come Kvara ci sono tanti ragazzi che stanno facendo bene, ma la differenza sarà nell’essere costanti”.

Queste le parole di Cristiano Giuntoli, direttore sportivo del Napoli, che ha blindato ufficialmente Kvaratskhelia dai tanti rumors di calciomercato che già si stanno moltiplicando con il passare delle giornate. E per i tifosi azzurri non può che essere una buona notizia.