“Pronto a scommetterci”: Napoli, c’è già il ‘nuovo’ Kvaratskhelia

Kvaratskhelia è il grande trascinatore del Napoli di questo inizio stagione. Gli azzurri sono una delle squadre del momento in tutta Europa.

Il Napoli di Luciano Spalletti ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. Il club azzurro ha inanellato una serie di vittorie consecutive in campionato e in Europa ed ha numeri davvero incredibili. Una buona parte del merito è di Kvicha Kvaratskhelia, gioiello e autentica rivelazione di questo inizio di stagione.

Il giocatore georgiano è arrivato come autentico sconosciuto in estate e ha sorpreso tutti con prestazioni straordinarie e tanti gol e assist. Uno dei primi ad aver scoperto Kvaratskhelia è l’ex giocatore Cristian Zaccardo, ora intermediario e operatore di mercato. Zaccardo ha parlato cosi a Tuttomercatoweb:

“Nuovi Kvara? Non ho girato molto in questo periodo, ma ho adocchiato diversi talenti. Non faccio il nome, ma c’è un giocatore 2006 sul quale sono pronto a scommettere. Oltre a lui c’è Beljo,un 2002 della Roof di cui si parla molto bene”. Giocatori che anche il Napoli, visto Kvaratskhelia, dovrebbe tenere in considerazione.

Non solo Napoli e Kvaratskhelia, Zaccardo parla della lotta scudetto

L’ex campione del mondo ha trattato di tanti temi e non poteva mancare la voce sullo scudetto: “Scudetto al Napoli? Ho visto gli azzurri tante volte dal vivo, anche stasera sarò allo stadio. Credo che se continuano cosi possono davvero giocarsela”.

Zaccardo ha infine commentato la crisi della Juventus, sconfitta ieri sera, ed eliminata dalla Champions League. Cristian ha commentato: “Ti aspetti sempre che la Juve sia vincente, ma non è quella di una volta. Si sta riprogrammando con l’obiettivo di tornare quella di una volta”.