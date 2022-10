Pioggia di milioni, De Laurentiis fa festa: Napoli, può succedere stasera

Il Napoli ha validi motivi per battere i Glasgow Rangers nel match del Maradona: per la squadra di Spalletti il successo vale il prestigio

La prima delle due serate di Champions previste per il quinto turno ha segnato l’eliminazione della Juventus mentre ha avvicinato il Milan al pass per gli ottavi di finale. Oggi tocca all’Inter e al Napoli. La squadra di Inzaghi può staccare il biglietto per la fase finale, quella di Luciano Spalletti ha già raggiunto il suo obiettivo ma ha un motivo importante per non fermarsi.

Gli azzurri hanno la possibilità di scrivere una pagina importante della storia recente delle italiane in Champions. La sfida di questa sera al Maradona pertanto può dare altro prestigio alla formazione di Luciano Spalletti, oltre agli aspetti economici legati ad essa. Ogni vittoria, infatti, vale 2.8 milioni di euro. Ma c’è un altro motivo per cui i partenopei devono vincere.

Napoli, Spalletti e la sua squadra possono riscrivere la storia: da 18 anni nessuna italiana ha vinto le prime cinque gare del girone in Champions

Come sottolineato da ‘La Gazzetta dello Sport’, il Napoli – battendo i Glasgow Rangers – ha la possibilità di aggiornare una pagina della storia delle italiane in Champions. Nessuna formazione rappresentante del nostro Paese, infatti, è stata in grado di vincere le prime cinque partite della fase a girone negli ultimi 18 anni.

L’ultima a riuscirci è stata la Juventus nel 2004. In quella occasione, i bianconeri – inseriti nel girone C – conquistarono il successo due volte con l’Ajax (1-0 alla prima giornata e alla quinta), altrettante con il Bayern (anche in questo caso entrambe le vittorie per 1-0) e una con il Maccabi Tel-Aviv (altro 1-0) prima di frenare con quest’ultimi nel match di ritorno (1-1).

Il Napoli ha buoni motivi per ripetere la storia. Da un punto di vista economico, in quanto in Champions League ad ogni partita sono legati premi sostanziosi e la qualificazione agli ottavi di finale può arrivare a fruttare 60 milioni di euro, ma anche per ragioni pratiche. Il primo posto consentirebbe alla formazione di Spalletti di evitare le big in testa ai rispettivi gironi.