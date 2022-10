“Non ha avuto mica un ictus”: Lazio, lo sfogo di Sarri

Match delicato per la Lazio in Europa. Il club biancoceleste si gioca l’accesso al prossimo turno contro rivali scomodi e senza Immobile.

La Lazio di Maurizio Sarri è tornata al lavoro in vista dell’impegno di Europa League di domani, la sfida con i danesi del Midtjylland. I biancocelesti vogliono riscattare la figuraccia del match di andata e continuare il trend positivo che la squadra sta mantenendo in Serie A, dove hanno un’ottima classifica.

La squadra capitolina ha iniziato benissimo la stagione, ha vinto diversi big match ed è nel pieno della zona Champions League. Nell’ultima giornata di campionato, nonostante l’assenza di Ciro Immobile, il club ha vinto la durissima trasferta contro l’Atalanta di Gasperini.

Il tecnico ha tenuto quest’oggi la conferenza stampa in vista della sfida europea, ha trattato di diversi temi importanti e non poteva mancare qualche dichiarazione su Luis Alberto. Il talento spagnolo è stato vicino all’addio in estate, alla fine è rimasto ma ancora deve trovare la giusta continuità.

Lazio, Sarri chiaro su Luis Alberto

Il tecnico ha parlato delle condizioni del giocatore, specificando che non sono cosi gravi come alcuni temevano. Sarri ha spiegato: “Gli faceva male un’anca, ma non ha avuto mica un ictus. Nell’allenamento di ieri è riuscito a completare tutto, ma aspetto un test più indicativo”.

L’ex Napoli e Juve ha continuato: “Si tratta di un acciacco di lieve entità, vediamo oggi come andrà l’allenamento”. Il club capitolino affronta un match già decisivo per la permanenza nella competizione, davanti ai propri tifosi. L’assenza di Immobile è un grave peso, ma la Lazio vuole restare in Europa League.