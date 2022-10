“Sì, è così…”: confessione Napoli-Giuntoli, il segreto viene svelato in diretta

Il Napoli si prepara alla sfida contro i Rangers di Glasgow, ma nel pre-partita viene svelato il segreto di Cristiano Giuntoli in diretta

Vincere e sperare in buone notizie dalla Cruijff Arena di Amsterdam. Il Napoli spera di strappare un altro traguardo aritmetico questa sera: dopo la qualificazione agli ottavi di Champions League, anche il passaggio del turno da prima forza del girone. Un risultato che non solo dà prestigio, ma anche tranquillità agli azzurri in vista del sorteggio.

D’altronde questo Napoli ha sorpreso tutti, in primis i propri tifosi. Non è un segreto che lo scetticismo estivo fosse alle stelle, salvo poi essere trasformato in incontenibile entusiasmo dai primi risultati e dalle tante rivelazioni giunte dal mercato. Un mercato che ha visto Cristiano Giuntoli assoluto protagonista, con un paio di colpi che hanno rivitalizzato il ciclo tecnico azzurro e portato alla ribalta nuovi talenti come Kim e Kvaratskhelia.

Napoli-Giuntoli, confessione in diretta: il segreto viene a galla

Lo stesso Giuntoli che è stato intervistato nel pre-partita dai microfoni di ‘Sky Sport’, dove gli è stato chiesto il segreto del suo operato. E senza troppi giri di parole, il DS del Napoli ha ammesso: “Sì, è così: abbiamo un reparto di scouting davvero eccezionale. Il lavoro di osservazione è qualcosa che svolgiamo tutto l’anno con i nostri scout, quindi siamo arrivati preparati al mercato. E di lì abbiamo poi concordato tutto con il mister, con Luciano che ha dato il suo benestare”.

Questo dunque il ‘segreto’ dietro il lavoro di Giuntoli e del Napoli: alle spalle di questo mercato così innovativo, ci sono mesi di programmazione e attenzione ai dettagli. Basterà agli azzurri per coronare la stagione con un trofeo?