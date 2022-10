Napoli-Rangers, c’è il gesto spontaneo: succede tra Simeone e Spalletti

Il Napoli sta ospitando al Maradona i Rangers per la fase a gironi di Champions: nonostante la qualificazione, ha colpito il gesto tra Simeone e Spalletti.

Il Napoli, già certo della qualificazione agli ottavi di Champions League, sta ospitando questa sera al Maradona i Rangers. A segno è andato fin qui Simeone, il ragazzo con il sogno di firmare almeno un gol nella competizione europea. Ma che ha siglato, nella stessa sera, addirittura una doppietta. Il gesto con Spalletti ha allora scaldato il cuore degli azzurri.

Il Napoli sta, perciò, vincendo in casa propria contro i Rangers. La squadra di Luciano Spalletti non intende fermarsi, nonostante la qualificazione già posta in cassaforte.

Gli azzurri sono andati avanti grazie alla doppietta realizzata da Giovanni Simeone. L’argentino, con Raspadori e il ritorno di Osimhen, sta trovando poco spazio. Eppure, quando viene scelto, non gioca mai prestazioni banali. Come sta dimostrando questa sera.

Napoli-Rangers, Simeone fa doppietta e Spalletti lo applaude dalla panchina: i due si scambiano poi un sorriso d’intesa

L’attacco del Napoli non sta dando tregua a McGregor. Il portiere dei Rangers, infatti, ha subito in soli 16 minuti due gol da parte di Giovanni Simeone. L’attaccante questa sera è stato scelto come titolare per il reparto offensivo da Luciano Spalletti. Scelta giustissima, considerando la doppietta già siglata.

Come riferito allora da ‘Sky Sport’ e dal bordocampista Ugolini, Simeone dopo aver segnato il secondo gol, appunto al 16′, ha immediatamente guardato verso la panchina. Incrociando lo sguardo del proprio tecnico che, con il sorriso, lo stava in quel momento già applaudendo.