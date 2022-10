“Cosa ci fai lì?”: Napoli-Spalletti, siparietto a sorpresa. Succede in diretta

Il Napoli si gode la vittoria contro i Rangers, ma attenzione al siparietto in diretta che spiazza tutti: Spalletti sorprende ai microfoni di ‘Sky Sport’

Il Napoli incanta contro i Rangers in Champions League, ma la vittoria del girone non è ancora matematica. Per raggiungere questo traguardo, però, agli azzurri basterà raccogliere almeno un punto o quantomeno non perdere con più di tre gol di scarto ad Anfield contro il Liverpool.

“La cosa straordinaria è che chi non gioca per due partite non porta con sé alcun nervosismo, ma dà tutto in campo”, spiega Spalletti ai microfoni di ‘Sky Sport’: “Tutti si sono allenati da calciatori top, dal primo all’ultimo. Ognuno vuole lottare per un posto da titolare, lasciando intatta la disponibilità verso i compagni. Questo semplifica il mio lavoro, in allenamento c’è sempre un clima fantastico”.

Napoli-Spalletti, siparietto a sorpresa a ‘Sky Sport’: succede in diretta

Di qui, Spalletti continua nella sua analisi e spiega: “In questi ragazzi vedo sempre una voglia di non risparmiarsi mai. Oggi ho visto dei contrasti da veri gladiatori, questo è qualcosa di impagabile. E la partita è lo specchio di come porti avanti gli allenamenti durante la settimana. Se non lavori bene, non puoi sperare di fare poi una bella prestazione nel weekend”.

Poi, il siparietto che vede protagonista Spalletti. Alla domanda di Chiellini, il tecnico toscano ride e scherza: “E tu che cosa ci fai lì?”, scatenando le risate a sorpresa di tutto lo studio ‘Sky’. Di qui Spalletti chiede all’ex capitano della Juventus: “Giorgio ma hai visto Kim? E’ un animale incredibile, ha una forza e una capacità di lettura pazzesca. Il giorno dopo vuole giocare anche le partitine e quasi devo mandarlo via (ride ndr)!”.