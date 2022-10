Napoli-Simeone, c’è la beffa che smorza l’entusiasmo: succede dopo i Rangers

Il Napoli vince contro i Rangers e si gode il primo posto del proprio girone in Champions League: arriva però una notizia inaspettata per Simeone.

Il Napoli si gode la vittoria del Maradona ottenuta contro i Rangers. E con essa la super doppietta di Giovanni Simeone, a cui si è aggiunta la rete di Ostigard. Proprio l’attaccante, subito dopo la fine del match, ha ricevuto però una notizia che l’ha toccato da vicino.

Giovanni Simeone ha segnato una splendida doppietta. I due gol l’hanno portato a vincere, dopo il triplice fischio di Napoli-Rangers, il premio come miglior giocatore del match. La sua serata ha così regalato un’ulteriore gioia ai tifosi e a tutto l’ambiente partenopei.

Se da un lato quindi l’attaccante ha trascorso un’altra notte da sogno in Champions League, facendosi trovare a disposizione di Luciano Spalletti, la stessa cosa non si può dire di suo padre Diego. Per l’Atletico Madrid contro il Bayer Leverkusen infatti non c’è stato nulla da fare. La beffa definitiva, poi, è arrivata sul finale.

Champions League, non solo Napoli-Rangers: l’Atletico di Simeone non si qualifica agli ottavi

L’Atletico Madrid di Diego Simeone, quindi, non è riuscito a restare ancorato alla speranza di potersi qualificare agli ottavi di Champions League. Un finale incredibile ha spento i sogni del club spagnolo. Nonostante il rigore conquistato al 95′, infatti, Carrasco ha fallito dagli undici metri. Sulla ribattuta è stata colpita la traversa e, sulla seconda ribattuta, il tiro è stato respinto dal difensore del Leverkusen. Il 2-2 non è bastato all’Atletico, fermo a 5 punti.

Giovanni Simeone, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha proprio a questo proposito affermato: “È un peccato perché era bello vedere l’Atletico qualificato qui in Champions League. Peccato. Ma sicuramente sarà contento per quello che ho fatto qui al Maradona”.