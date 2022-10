Napoli, che dominio contro i Rangers: col Liverpool sarà una ‘finale’

Il Napoli viaggia in scioltezza anche al ritorno contro i Rangers: nonostante la qualificazione già conquistata, in campo c’è un super Simeone. E non solo.

Il Napoli passa in scioltezza un’altra serata di Champions League contro i Rangers. Il Diego Armando Maradona continua a far sentire il proprio affetto e Spalletti si gode un super Giovanni Simeone. Ma non solo. Questo il risultato finale del match.

Il Napoli non sbaglia, nonostante la qualificazione già messa in cassaforte nel girone del Gruppo A. La squadra di Luciano Spalletti, infatti, non si fa sorprendere in casa contro i Rangers.

Il tecnico azzurro ha lasciato in panchina Lozano, Osimhen e Kvaratskhelia. E ha deciso di affidarsi a Politano, Simeone e Raspadori in attacco. L’argentino ha regalato due gran belle soddisfazioni. Ma non è stato l’unico.

Napoli-Rangers, un super Simeone (con Ostigard) regala un’altra vittoria: questo il risultato finale

Il Napoli, già certo della qualificazione agli ottavi di Champions League, è sceso in campo al Maradona contro i Rangers con una tranquillità maggiore rispetto al solito. Ma non con meno voglia di far bene. Come punta centrale, Spalletti ha voluto dare più spazio a Simeone e non ha sbagliato.

È stato, infatti, proprio l’attaccante argentino a sbloccare e blindare il match con una doppietta personale. I due gol sono arrivati praticamente subito. Il primo all’11’, su assist di Giovanni Di Lorenzo, e il secondo al 16′, su assist di Mario Rui.

Al proprio esordio, poi, ha segnato anche Ostigard all’80’ su assist dalla bandierina di Raspadori. Nella ripresa hanno, inoltre, trovato spazio in campo Lozano, Gaetano, Zielinski, Zerbin e Zanoli. Il risultato finale è stato di 3-0. Con il Liverpool sarà una ‘finale’ per decidere il punteggio definitivo della classifica.

Classifica Gruppo A: Napoli 15, Liverpool 12, Ajax 3, Rangers 0.