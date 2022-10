“Dopo tantissimi anni…”: Napoli, la gioia di Gattuso fa felici i tifosi

Gennaro Gattuso ha stregato la Liga. I modi di fare dell’allenatore calabrese hanno suscitato interesse e apprezzamento da parte dei tifosi del Valencia e anche dei media. L’allenatore ha regalato alcune delle sue esilaranti battute durante le conferenze stampa. Al momento, la squadra è al nono posto al termine di un periodo non molto fortunato: una vittoria, tre pareggi e una sconfitta nelle ultime cinque gare.

Gattuso in questa sua esperienza all’estero non ha dimenticato l’Italia né la Serie A e ne ha parlato nel corso dell’ultima puntata de ‘Le Iene’, in programma su Italia 1. L’ex centrocampista del Milan ha parlato anche del Napoli, squadra che ha allenato subentrando al suo amico Carlo Ancelotti.

Napoli, Gattuso tifa azzurri per la Serie A: “Spero vinca il Napoli, lo merita anche per come sta giocando”

Gennaro Gattuso ha espresso la sua preferenza per quel che concerne la lotta scudetto in Italia. Il tecnico del Valencia ne ha parlato con ‘Le Iene’. La sua rivelazione è stata sorprendente, considerati i tanti anni trascorsi al Milan da allenatore e giocatore.

A domanda, tuttavia, l’allenatore calabrese ha risposto a bruciapelo: “Spero vinca il Napoli. Dopo tantissimi anni e per come stanno giocando credo lo meriti”. Risposta sincera che evidenzia l’apprezzamento nei confronti del gioco espresso dalla squadra di Luciano Spalletti.

Gattuso ha parlato pure della sua esperienza in Spagna: “Qui sto molto bene e mi diverto. Il calcio è difficile in tutte le nazioni”, ha concluso l’ex centrocampista.